Видео ProPes в 4K будут поддерживать не все iPhone 14 Pro

Снимать видео 4K в формате ProRes смогут только те пользователи iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, у которых объем памяти начинается от 256 Гб. Такая же история уже была в прошлом году с iPhone 13 Pro/Pro Max.

Напомним, что ProPes — это такая важная опция от Apple, которая позволяет сохранять видео в профессиональном качестве для последующей обработки. Один такой минутный ролик может весить около 6 Гб. Поэтому купертиновцы ограничивают модели, которым вообще доступен ProPes. По словам компании, ProRes разработан как формат хранения высококачественных видео, например, рекламных роликов, художественных фильмов и трансляций.

Пользователям iPhone 14 Pro с памятью 128 Гб будет доступна съемка видео в формате 1080p со скоростью 30 кадров в секунду. Тем, у кого 256/512 Гб или 1 Тб — формат 4K и 30 кадров в секунду.

На базовых iPhone 14 и 14 Plus функция ProRes по-прежнему не поддерживается.

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