iPhone 7 вошёл в топ популярных молодёжных смартфонов в России

Мобильный оператор «ВымпелКом» сообщил интересные факты. Как оказалось, далеко не все молодые люди стремятся купить самые навороченные смартфоны. Список топ-10 моделей выглядит так:

iPhone 11 Samsung Galaxy A51 iPhone 7 Redmi 9A Samsung Galaxy A10 Redmi 9C NFC Samsung Galaxy A12 Samsung Galaxy A50 Redmi 9 Honor 7A

Также сообщается, что у людей до 35 лет за прошлый год продолжительность звонков возросла на 36,6%, а потребление мобильного интернета — на 36,8%. При этом женщины чаще звонят, а в интернете сидят мужчины.