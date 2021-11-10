iPhone 7 вошёл в топ популярных молодёжных смартфонов в России

Мобильный оператор «ВымпелКом» сообщил интересные факты. Как оказалось, далеко не все молодые люди стремятся купить самые навороченные смартфоны. Список топ-10 моделей выглядит так:
- iPhone 11
- Samsung Galaxy A51
- iPhone 7
- Redmi 9A
- Samsung Galaxy A10
- Redmi 9C NFC
- Samsung Galaxy A12
- Samsung Galaxy A50
- Redmi 9
- Honor 7A
Также сообщается, что у людей до 35 лет за прошлый год продолжительность звонков возросла на 36,6%, а потребление мобильного интернета — на 36,8%. При этом женщины чаще звонят, а в интернете сидят мужчины.
Источник:
Комментарии