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Новости

iPhone 7 вошёл в топ популярных молодёжных смартфонов в России

Мобильный оператор «ВымпелКом» сообщил интересные факты. Как оказалось, далеко не все молодые люди стремятся купить самые навороченные смартфоны. Список топ-10 моделей выглядит так:

  1. iPhone 11
  2. Samsung Galaxy A51
  3. iPhone 7
  4. Redmi 9A
  5. Samsung Galaxy A10
  6. Redmi 9C NFC
  7. Samsung Galaxy A12
  8. Samsung Galaxy A50
  9. Redmi 9
  10. Honor 7A

Также сообщается, что у людей до 35 лет за прошлый год продолжительность звонков возросла на 36,6%, а потребление мобильного интернета — на 36,8%. При этом женщины чаще звонят, а в интернете сидят мужчины.

Источник:
Билайн
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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