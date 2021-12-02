iPhone 6 и iPhone 6 Plus скоро станут официально устаревшими

Компания Apple планирует добавить iPhone 6 Plus в список устаревших устройств. Если точнее, их добавят в список винтажных продуктов, что означает некоторые ограничения.

Суть в том, что Apple уже прекратила поддержку iPhone 6 и iPhone 6 Plus с выпуском iOS 13. Теперь же для них перестанут выпускать запчасти для ремонта и замены. Таким образом, ремонт будет возможен лишь до тех пор, пока запчасти есть в сервисных центрах.

Как отмечается, это произойдёт уже 31 декабря. При этом отметим, что обе модели были представлены в 2014 году. iPhone 6 и iPhone 6 Plus были двумя из самых популярных смартфонов компании. Производство iPhone 6 Plus было прекращено в 2016 году, iPhone 6 же доступным в отдельных розничных магазинах минимум до 2018 года. Причина здесь скорее всего в сходстве его с iPhone SE 2020.

При этом отметим, что некоторое время запчасти ещё будут доступны за счёт «доноров», однако это тоже временное явление.