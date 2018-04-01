iPhone 2020 получит фронтальную камеру и Touch ID под дисплеем

Новые модели iPhone уже давно находясь в разработке. Топовая модель получит сканер отпечатков пальцев под дисплеем, а фронтальная камера спрячется в сам экран. Также ожидается, что компания выпустит iPhone с поддержкой сетей пятого поколения 5G.

В середине 2019 года появился слух, что Apple создает совершенно новый дизайн айфона 2020 года. Это будет первое крупное обновление дизайна с момента появления iPhone X. Для достижения полноэкранного отображения камера будет спрятана в экран. Новый Apple iPhone 12 также будет иметь встроенный сканер отпечатков пальцев, а вот Face ID может исчезнуть.

Китайские источники заявляют, что камера под экраном будет только в топовой версии айфона. Более доступные модели iPhone 12 получат все основные функции серии iPhone 11.

Тем временем зарубежный ресурс LetsGoDigital обнаружил, что такие догадки китайских коллег появились не просто так. Apple подала заявку на три патента в Японии, которые показывают макет iPhone без надреза. Документация была опубликована JPO (Патентное ведомство Японии) 23 декабря 2019 года и включает четыре изображения на патент.

Изображения из патентной заявки

В последние годы Apple потеряла большую долю рынка, особенно для китайских производителей. Такие бренды, как Huawei, Xiaomi и Oppo, находятся на пике популярности. Хотя изначально они считались китайскими копиями Apple, а последние модели считаются более инновационные, чем у американского производителя.

Если Apple действительно сможет представить первую модель iPhone с камерой под экраном в 2020 году, она может вернуться на лидирующие позиции. Хотя Apple уже не будет первым производителем, применившим продвинутую технологию камеры.