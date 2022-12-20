iPhone 15 Pro показали в разных цветах на качественных рендерах

Инсайдер и графический дизайнер Константин Миленин опубликовал изображения нового iPhone 15 Pro. Это пока только рендеры, но выглядят они весьма впечатляюще. Судя по ним, Apple откажется от корпуса с острыми гранями, по крайней мере сзади. Ранее пользователи жаловались на то, что такие грани вызывают дискомфорт.

Судя по данным источников, у iPhone 15 Pro будут скругления на задней панели, как у iPhone 5C. При этом корпус старших моделей будет титановым, что позволит сделать его легче.

В числе других изменений отметим переход с Lightning на USB-C, хотя на младших моделях может остаться и старый тип разъёма. Но если USB-C будет везде, то более «ускоренная» версия появится только в старших версиях.

В числе других изменений отмечаются новый датчик изображения и улучшенные возможности съёмки. Презентация линейки iPhone 15 ожидается в 2023 году, ориентировочно в сентябре.