iPhone 14 Pro в цвете Space Black показали на фото

Дизайнер концептов и рендеров Бен Гескин опубликовал в Твиттере живые фотографии iPhone 14 Pro в новом цвете Space Black (черный космос).

Как можно видеть, корпус смартфона полностью матовый, а стальные рамки выкрашены в черный цвет. За счёт такого решения отпечатки пальцев на корпусе могут быть менее заметны, в отличие от прошлого поколения. Хотя не исключено, что проблема может возникнуть из-за новых рамок черного цвета, такое решение уже встречалось в iPhone 5 и многие пользователи жаловались на их быстрое облезание.

Продажи iPhone 14 начнутся уже в эту пятницу.

Также сегодня стало известно во сколько обойдётся ремонт новых iPhone 14.

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