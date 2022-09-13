Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Новости

iPhone 14 Pro в цвете Space Black показали на фото

Дизайнер концептов и рендеров Бен Гескин опубликовал в Твиттере живые фотографии iPhone 14 Pro в новом цвете Space Black (черный космос).

Как можно видеть, корпус смартфона полностью матовый, а стальные рамки выкрашены в черный цвет. За счёт такого решения отпечатки пальцев на корпусе могут быть менее заметны, в отличие от прошлого поколения. Хотя не исключено, что проблема может возникнуть из-за новых рамок черного цвета, такое решение уже встречалось в iPhone 5 и многие пользователи жаловались на их быстрое облезание.

Продажи iPhone 14 начнутся уже в эту пятницу.

Также сегодня стало известно во сколько обойдётся ремонт новых iPhone 14.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!

Теги: 
Источник:
Twitter, the-geek.ru
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

Комментарии

Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии