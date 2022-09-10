Apple распродала все iPhone 14 Pro до середины октября

Apple распродала все iPhone 14 и 14 Pro Max после открытия предзаказов в Европе и США. Теперь сроки доставки увеличили, следующие покупатели будут ждать свои смартфоны до одного месяца.

Первые покупатели американского онлайн-магазина Apple начнут получать свои смартфоны с 16 сентября. Свежие предзаказы на Pro-версии будут доставляться по 3-4 недели, то есть к середине октября.

Зато iPhone 14 не пользуется ярым спросом, поэтому его доставка займет 1-2 недели, он окажется в свободном доступе с 16 сентября. Кстати, этим не может похвастаться его собрат iPhone 14 Plus — его дата поставки изначально указана только на 7 октября.

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