Появилось фото модулей камер iPhone 14 и 14 Pro

Популярный инсайдер Digital Chat Station опубликовал фотографии блоков камер iPhone 14 и 14 Pro.

Изображения подтверждают, что модули камер стали значительно больше, чем у предыдущих версий. Расстояние между объективами, соответственно, уменьшилось.

Ожидается, что iPhone 14 Pro и Pro Max получат новый 48-мегапиксельный датчик, оптический сенсор увеличится до 1/1,3 дюйма, размер пикселей станет 1,22 мкм. Базовые iPhone 14 и 14 Max такие изменения не коснутся.

Сам дизайн смартфонов уже давно раскрыт, посмотреть рендеры можно здесь и здесь. По слухам, стоимость всей линейки iPhone 14 может вырасти на $100, об этом можно почитать тут.

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