Стала известна емкость аккумуляторов во всех iPhone 14

Во время своих презентаций Apple предпочитает использовать туманные формулировки типа «новый смартфон работает на 2 часа дольше», «экран на 10% ярче», «звук в два раза объемнее» и так далее. Конкретные характеристики публикуются позже и другими источниками после тестирования устройств.

На этой сентябрьской презентации было также. И вот наконец стали известны реальные данные о емкости батареи в линейке iPhone 14.

Емкость аккумуляторов следующая:

iPhone 14 — 3279 мАч (iPhone 13 — 3227 мАч);

iPhone 14 Plus — 4325 мАч;

iPhone 14 Pro — 3200 мАч (iPhone 13 Pro — 3095 мАч);

iPhone 14 Pro Max — 4323 мАч (iPhone 13 Pro Max — 4352 мАч).

Батареи выросли, но совсем незначительно. Кроме iPhone 14 Pro Max, у него показатели немного уменьшились. При этом, Apple обещает, что все новинки спокойно проработают полный день, а iPhone 14, 14 Pro и 14 Pro Max на час дольше смогут воспроизводить видео, чем их прошлогодних аналогии. iPhone 14 Plus попросту не с чем сравнивать.

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