iPhone 13 получит функцию всегда включенного экрана

Одной из особенностей будущих iPhone 13 должен стать постоянно включённый экран. Слухи об этом ходили уже давно, теперь же редактор ресурса Bloomberg Марк Гурман подтвердил это.

По его данным, пользователи смогут просматривать данные о погоде, времени, пропущенных звонках и прочие данные, без активации смартфона. Это будет реализовано за счёт новых дисплеев, которые умеют менять частоту обновления, потребляя меньше энергии.

Как ожидается, анонс iPhone 13 должен состояться 14 сентября. Предварительные заказы начнут принимать 17 сентября, а продажи стартуют 24 сентября. Об этом сообщил инсайдер под ником LeaksApplePro:

The Apple September event is currently scheduled for week 37.

That is the 14th of September.

Preorders should happen on the 17th and shipments should start on the 24th. — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) July 15, 2021

Смартфоны получат однокристальную систему A15 Bionic, улучшенные аккумуляторы, более мощный блок камер и обновлённый дисплей.