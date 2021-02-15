iPhone 13 получит «фишку» с Android – Always on display

До выхода iPhone 13 остаётся ещё немало времени, но инсайдеры раскапывают всё новые подробности о нём. Согласно недавнему отчёту автора YouTube-канала EverythingApplePro, следующее поколение «яблочных» телефонов получит из фишек конкурентов на базе Android. Речь идёт о режиме Always On Display, который показывает на заблокированном экране текущее время, состояние заряда аккумулятора и прочее.
Для увеличения автономности буде задействована технология LTPO, которая уже доступна в Apple Watch 6. А также использоваться динамическое изменение частоты экрана.
В числе других особенностей отмечается задняя крышка с нескользящим покрытием, мощны магнит для аксессуаров MagSafe, а также улучшенная основная камера. По слухам, ожидается в том числе режим астрофотографии
А инсайдер Бен Гескин показал, как может выглядеть новый айфон. Хотя передняя панель выполнена в чёрном цвете, но всё же можно увидеть, что фронтальная камера перекочевала выше. Похоже, что слухи об уменьшении моноброви имеют под собой основания.
Отметим, что на этом изображении задняя панель iPhone 13 похожа на аналог у недавних смартфонов Pixel от Google.
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