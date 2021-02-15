iPhone 13 получит «фишку» с Android – Always on display

До выхода iPhone 13 остаётся ещё немало времени, но инсайдеры раскапывают всё новые подробности о нём. Согласно недавнему отчёту автора YouTube-канала EverythingApplePro, следующее поколение «яблочных» телефонов получит из фишек конкурентов на базе Android. Речь идёт о режиме Always On Display, который показывает на заблокированном экране текущее время, состояние заряда аккумулятора и прочее.

Для увеличения автономности буде задействована технология LTPO, которая уже доступна в Apple Watch 6. А также использоваться динамическое изменение частоты экрана.

В числе других особенностей отмечается задняя крышка с нескользящим покрытием, мощны магнит для аксессуаров MagSafe, а также улучшенная основная камера. По слухам, ожидается в том числе режим астрофотографии

А инсайдер Бен Гескин показал, как может выглядеть новый айфон. Хотя передняя панель выполнена в чёрном цвете, но всё же можно увидеть, что фронтальная камера перекочевала выше. Похоже, что слухи об уменьшении моноброви имеют под собой основания.

Previously I preferred coloured camera module on the iPhone. But now, with the addition of LiDAR Scanner, I really like the blacked out module. I think it looks really cool with the silver iPhone.



*this is an original concept, not based on any actual or undisclosed Apple product pic.twitter.com/uBYCt52mH8 — Ben Geskin 📸📱👨‍💻 (@BenGeskin) February 14, 2021

Отметим, что на этом изображении задняя панель iPhone 13 похожа на аналог у недавних смартфонов Pixel от Google.