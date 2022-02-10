Foxconn нанимает уволенных сотрудников из-за высокого спроса на iPhone 13

Издание Taiwan Economic Daily сообщает, что спрос на iPhone 13 продолжает оставаться высоким. Соответственно, сборочным заводам необходимо наращивать мощь производства.

Чтобы справляться с нагрузкой, одному из самых крупных заводов Foxconn пришлось приглашать на работу даже уволенных сотрудников. Бизнес-группа Foxconn iDPBG в Чжэнчжоу не только собирает «потеряшек», но и будет выплачивать им рекордные бонусы. Мотивационная часть для работников выросла с $943 до $1257.

Список вакансий расширился с 4 февраля, ищут постоянных сотрудников и технических специалистов.

Связано это с тем, что председатель Foxconn планирует закрыть первый квартал с лучшими показателями, чем за прошлые года. От продаж iPhone 13 зависят и общие рыночные показатели Apple.

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