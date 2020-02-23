iPhone 12 получит 3D-камеру

Относительно недавней новинкой в виде трех камер у iPhone 11 Pro уже никого не удивишь. Технологии врываются в нашу жизнь нескончаемым потоком, потому iPhone 12, презентация которого ожидается в сентябре 2020 года, будет иметь уникальное обновление – 3D камеру.

«World Facting» – предполагаемое название разработки, над которой инженеры Apple трудятся уже более двух лет. Скорее всего, в iPhone 12 добавят вертикально-излучающий лазер VCSEL. Именно он позволит iPhone точнее отделять передний план от фона, что позволит получать портретные фотографии наилучшего качества, среди смартфонов.

Данное обновление – прорыв в мире фотоискусства, потому что теперь у нас появится возможность снимать на компактное устройство и получать качество картинки сравнимое с работой профессионального зеркального фотоаппарата.