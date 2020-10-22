iPhone 12 плохо держит заряд при включённом 5G

Не так давно мы стали свидетелями представления новой линейки смартфонов iPhone 12. Эти устройства обладают отличным функционалом, что подтверждает и ценник. Но как бы их не хвалили, есть недостатки и у них. Так вот, новые модели очень быстро разряжаются при работе в сетях пятого поколения. Первым, кто это заметил, был Нилай Патель – обозреватель ресурса The Verge.

Pro-версия, которую использовал Патель при работе в сетях пятого поколения, всего за два с половиной часа работы потеряла практически весь заряд. Если быть точнее, то за это время заряд батареи снизился со 100 до 18%. Это не может радовать будущих покупателей, которые будут использовать устройство с 5G.

Скорее всего, речь идет о плохой оптимизации и возможно, в будущем удастся решить эту проблему. Кстати, не только Патель удивлен такому быстрому разряду батареи. Также это заметил и представитель Engadget – Крис Веласко, который к быстрому разряду добавил сильный нагрев смартфона, что также является упущением разработчиков.