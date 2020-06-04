iPhone 12 может выйти в октябре

К сожалению, те кто ждет выхода нового поколения iPhone, вынуждены будут ждать немного дольше, нежели предполагалось раньше. По всей видимости, выход iPhone 12 состоится не раньше октября этого года. Раньше же предполагалось, что случиться это должно было в сентябре. Это стало ясно после отчета руководителя Broadcom, который он предоставил инвесторам.

Напомним, что именно эта компания поставляет беспроводные адаптеры для Apple. Хока Тан сказал, что прибыль в третьем финансовом квартале значительно ниже, чем предполагалось раньше. Все из-за того, что американский производитель смартфонов задержит на некоторое время выход своего устройства.

На данный момент ясно, что Apple не успеет полностью обеспечить свои заводы необходимыми компонентами, а поэтому не успеет полностью обеспечить рынок новыми устройствами. Этому, как не трудно догадаться, помешала пандемия, из-за которой поставки были задержаны. Теперь весь график нужно сдвигать на месяц-два.

В таком случае стоит рассчитывать на такой график. Если производство и стартует летом, приблизительно, в июле, то iPhone 12 выйдет не раньше октября 2020 года. Официальный анонс устройства может состояться в конце сентября, но вот на рынки гаджет выйдет лишь в октябре. Если же говорить о самом смартфоне, то iPhone 12 Pro Max должен выйти с дисплеем с частотой обновления 120 Гц и дактилоскопическим сканером, вмонтированным в дисплей. Остальные две модели получат дисплей с частотой обновления 60 Гц.