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Apple заключает соглашение с Broadcom на поставку комплектующих для 5G

Алексей Авдеев сегодня в 17:26

Apple заключила многомиллиардное соглашение с компанией Broadcom о поставке радиочастотных комплектующих для технологии 5G. Кроме того, Broadcom будет производить FBAR-фильтры и другие компоненты для беспроводной связи.

Одной из ключевых особенностей этой сделки является то, что все компоненты будут производиться на заводе Broadcom в штате Колорадо, США.

Это соглашение также является частью общего стратегического плана Apple, который предусматривает инвестиции в экономику Соединенных Штатов в размере 430 миллиардов долларов в течение пяти лет.

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Источник:
Apple

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