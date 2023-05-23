Apple заключает соглашение с Broadcom на поставку комплектующих для 5G

Apple заключила многомиллиардное соглашение с компанией Broadcom о поставке радиочастотных комплектующих для технологии 5G. Кроме того, Broadcom будет производить FBAR-фильтры и другие компоненты для беспроводной связи.

Одной из ключевых особенностей этой сделки является то, что все компоненты будут производиться на заводе Broadcom в штате Колорадо, США.

Это соглашение также является частью общего стратегического плана Apple, который предусматривает инвестиции в экономику Соединенных Штатов в размере 430 миллиардов долларов в течение пяти лет.