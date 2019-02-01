Reuters: iPhone 12 могут задержаться из-за дефицита сетевых чипов

Издание Reuters сообщает, что поставщик микросхем для Apple компания Broadcom задерживает поставку своей продукции. Это касается новых iPhone.

По данным компании. Рост поставок чипов ожидается в четвёртом квартале, тогда как в минувшие годы это происходило в третьем.

Предполагается, что выручка за четвертый квартал должна превысить ожидания экспертов, поскольку спрос на смартфоны 5G растёт. Правда, о каких-либо реальных цифрах говорить пока рано.

Отметим, что компания Apple готовит четыре модели 5G-смартфоны в рамках линейки iPhone 12. Все они основаны на новейшем чипе A14 Bionic, однако есть разница в типах и диагоналях экранов, ёмкости аккумулятора и так далее.

Отметим также, что Broadcom Wi-Fi- и Bluetooth- и 5G-модули беспроводной связи для устройств Apple. В прошлом году именно заказы из Купертино составили пятую часть дохода Broadcom.