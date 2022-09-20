iPhone 12 могут представить 13 октября

На данный момент для поклонников «яблочной» техники самым важным вопросом остаётся дата анонса iPhone 12. И, хотя корпорация из Купертино её не озвучила, но сетевые источники уже называют свои варианты.

Итак, по данным профильных сайтов, компания покажет новую линейку смартфонов 13 октября, а через три дня — 16 числа — начнёт принимать предзаказы.

Источник утверждает, что эти данные получены от работника телекоммуникационного оператора из Нидерландов, хотя никакой подтверждающей информации пока нет. Правда, IP-адрес, с которого было отправлено сообщение, действительно находится в пределах корпоративной сети оператора мобильной связи.

При этом другие компании-операторы в Европе утверждают, что Apple близка к запуску моделей и 5G. Эти данные пришли с закрытой презентации British Telekom, где генеральный директор компании Марк Аллера заявил, что Apple близка к запуску iPhone 5G в течение нескольких дней.

Там же, к слову, выступил старший вице-президент Apple Эдди Кью, что может считаться дополнительным подтверждением скорого анонса.

Напомним, что ранее сообщалось, что младшая модель в новой линейке будет называться iPhone 12 mini и получит урезанный процессор.