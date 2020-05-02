iPhone 12 и 12 Pro появились на новых рендерах

Представители Apple приучили нас к тому, что неохотно меняют дизайн своих смартфонов. Да, это происходит, но лишь тогда, когда внедряется что-то действительно инновационное. Но похоже, что эта тенденция не коснется нового поколения устройств – iPhone 12. Многие аналитики предрекают, что в первые за три года, дизайн смартфонов претерпит некоторые изменения.

Уже известно, что этой осенью (не факт) выйдут три модели: стандартный iPhone 12, а также модификации Pro и Pro Max. Ожидается, что все они получат очень знакомую нам алюминиевую рамку с заостренными углами, что применялась в классических устройствах. Именно на основе подобных утечек, представители одного зарубежного ресурса представили возможные рендеры этих смартфонов.

Итак, новые аппараты позаимствуют металлическую рамку от устройств пятого поколения. Но это не помешает разработчикам сделать рамку вокруг дисплея значительно тоньше. Это же касается и выреза, где будут размещаться фронталка и модуль Face ID. Еще одним новшеством может стать наличие лидара в двух старших моделях. Напомним, что впервые лидар появился в iPad Pro этого года.

Ну и куда же изменений в начинке. Теперь устройства станут еще более производительнее благодаря наличию чипсета A14 Bionic. Но и дабы завершить разговор о всех возможных инновациях в линейке iPhone 12 скажем, что новые смартфоны станут первыми у Apple, где появится поддержка 5G. Что касается ценников, то они варьируются от 48 тыс. рублей до 81 тыс. рублей.