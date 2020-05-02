iPhone 12 и 12 Pro появились на новых рендерах
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Новости

iPhone 12 и 12 Pro появились на новых рендерах

Представители Apple приучили нас к тому, что неохотно меняют дизайн своих смартфонов. Да, это происходит, но лишь тогда, когда внедряется что-то действительно инновационное. Но похоже, что эта тенденция не коснется нового поколения устройств – iPhone 12. Многие аналитики предрекают, что в первые за три года, дизайн смартфонов претерпит некоторые изменения.

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Уже известно, что этой осенью (не факт) выйдут три модели: стандартный iPhone 12, а также модификации Pro и Pro Max. Ожидается, что все они получат очень знакомую нам алюминиевую рамку с заостренными углами, что применялась в классических устройствах. Именно на основе подобных утечек, представители одного зарубежного ресурса представили возможные рендеры этих смартфонов.

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Итак, новые аппараты позаимствуют металлическую рамку от устройств пятого поколения. Но это не помешает разработчикам сделать рамку вокруг дисплея значительно тоньше. Это же касается и выреза, где будут размещаться фронталка и модуль Face ID. Еще одним новшеством может стать наличие лидара в двух старших моделях. Напомним, что впервые лидар появился в iPad Pro этого года.

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Ну и куда же изменений в начинке. Теперь устройства станут еще более производительнее благодаря наличию чипсета A14 Bionic. Но и дабы завершить разговор о всех возможных инновациях в линейке iPhone 12 скажем, что новые смартфоны станут первыми у Apple, где появится поддержка 5G. Что касается ценников, то они варьируются от 48 тыс. рублей до 81 тыс. рублей.

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