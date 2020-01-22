iPhone 12 появится в новом тёмно-синем цвете

Линейка смартфонов iPhone 12 Pro может получить новый тёмно-синий цвет. О новой окраске и ранее появлялись слухи, но зарубежное издание их подтвердило.

По информации зарубежных СМИ, новый цвет должен заменить тёмно-зелёный, который используется в iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Таким образом Apple может увеличить продажи за счёт “новизны” в цвете, который никогда ранее не использовался компанией.

Более доступные iPhone 12 без приставки “Pro” будут выпускать в фиолетовом, голубом, красном, чёрном, белом и светло-оранжевом цветах. Так компания изменит цветовую палитру и сделает их эксклюзивными для каждой серии iPhone, что также положительно скажется на продажах.

Презентация iPhone 12 ожидается 12 сентября 2020 года. Уже известно, что новинка получит камеру всего в 12 МП, но сенсор будет гораздо больше.