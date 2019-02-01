iPhone 12 получит камеру всего в 12 МП, но сенсор будет больше

Начиная с iPhone 6s ещё в 2015 году, компания Apple не увеличивает разрешение камеры. Тогда сенсоры изображения обеспечивали разрешение в 12 МП, и на тот момент это выглядело внушительно. Сейчас же этого просто мало.

Последние данные указывают, что новые iPhone 12 получат двойные и тройные камеры с теми же 12 МП. Однако размер датчика изображения будет больше, что позволит увеличить светосилу и дать возможность снимать при условии недостаточного освещения. Также это повысит чёткость картинки.

Предполагается, что такие модернизации коснутся всей двенадцатой линейки, что следует из утечки инсайдера Komiya.

12MP

larger sensors — Komiya (@komiya_kj) August 30, 2020

Также, судя по ранним утечкам, новые iPhone получат расширенный ночной режим, улучшенную функцию подавления шумов на изображении, поддержку записи видео 4K с частотой до 240 FPS.

Таким образом, новые смартфоны могут оснастить весьма неплохими камерами, хотя по числу мегапикселей они и будут уступать китайским конкурентам.