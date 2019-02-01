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Новости

iPhone 12 получит камеру всего в 12 МП, но сенсор будет больше

Начиная с iPhone 6s ещё в 2015 году, компания Apple не увеличивает разрешение камеры. Тогда сенсоры изображения обеспечивали разрешение в 12 МП, и на тот момент это выглядело внушительно. Сейчас же этого просто мало.

Последние данные указывают, что новые iPhone 12 получат двойные и тройные камеры с теми же 12 МП. Однако размер датчика изображения будет больше, что позволит увеличить светосилу и дать возможность снимать при условии недостаточного освещения. Также это повысит чёткость картинки.

Предполагается, что такие модернизации коснутся всей двенадцатой линейки, что следует из утечки инсайдера Komiya.

Также, судя по ранним утечкам, новые iPhone получат расширенный ночной режим, улучшенную функцию подавления шумов на изображении, поддержку записи видео 4K с частотой до 240 FPS.

Таким образом, новые смартфоны могут оснастить весьма неплохими камерами, хотя по числу мегапикселей они и будут уступать китайским конкурентам.

Источник:
Twitter, Wccftech
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Андрей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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