iPadOS 15.4 позволит переназначать физические кнопки громкости iPad

В последней бета-версии iPadOS 15.4 обнаружили необычный функционал по динамической смене ориентации физических кнопок громкости. Изначально такое было доступно только на iPad mini 6.

Новая функция позволяет отключить опцию по умолчанию «Клавиши громкости с фиксированным положением», а физические кнопки будут сохранять свой функционал в зависимости от расположения планшета.

Например, физическая кнопка для увеличения громкости всегда будет оставаться справа или сверху, если iPad будет находиться в альбомной или книжной ориентации. То же самое произойдёт с кнопкой уменьшения звука.

Релиз стабильной iOS 15.4 и iPadOS 15.4 ожидается на следующей неделе.

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