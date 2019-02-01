iPad оказался на пике популярности в Китае

Второй квартал 2020 года, оказался удачным для рынка планшетов в Китае. Там было продано более 6 миллионов устройств, что больше на 17%, чем в 2019 году. Неудивительно, пандемия коронавируса поспособствовала спросу iPad, люди начали больше сидеть дома и лишний раз не выходить из него. Сам iPad отличное устройство для развлечений и простого пребывания в сети.

Такое положение дел привело Apple на лидирующие позиции планшетов в Китае, а на втором месте оказался местный производитель – Huawei.

Кроме того, основные продажи iPad приходятся на доступные модели. По последним данным, Apple представит новую версию iPad в таком же дизайне, но с обновлённым железом. Также купертиновская корпорация может выпустить полностью новую линейку компактных iPad mini, что повлияет на увеличение спроса.