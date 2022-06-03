iPad на iPadOS 16 получит полноценный режим многозадачности

Планшеты iPad с приходом iOS 16 и iPadOS 16 максимально приблизятся к macOS.

Согласно данным Марка Гурмана из Bloomberg, новая операционна принесёт измененный режим многозадачности. Например, окна открытых приложений можно будет свободно масштабировать и перемещать по всему рабочему столу. Такая новинка максимально приблизит iPad к компьютерам Mac.

Также известно, что iOS 16 получит новый экран блокировки с поддержкой виджетов, переработается «Центр уведомлений» и обновится приложение «Здоровье».

На днях стало известно, что Apple наконец реализует Always On Display, но только для iPhone 14 Pro и Pro Max.

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