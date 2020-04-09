iOS 14 сможет открывать приложения без установки
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Новости

iOS 14 сможет открывать приложения без установки

Новая находка в исходном коде iOS 14. В этот раз был обнаружен инструмент для разработчиков, который позволяет запускать приложения на смартфоне без его установки. Чтобы его запустить достаточно перейти по ссылке или отсканировать QR-код. Функция получит название Clips.

Разработчики будут сами решать, какая часть сервиса будет доступна в «лайтовой» версии, чтобы происходил запуск без установки. Например, можно разместить рекламный баннер на улице с QR-код на приложение и организовать его ограниченный запуск. По желанию его можно будет установить для полноценного функционала.

Стоит отметить, что в Android уже есть такая функция под названием «приложения с мгновенным запуском» или Google Play Instant. Она также позволяет запускать упрощённые версии приложения.

По предварительным данным iOS 14 представят на конференции для разработчиков WWDC 2020, но пройдёт она в онлайн-режиме.

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