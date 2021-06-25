Instagram разрешит размещать посты с компьютера

Instagram начал тестировать функционал по размещению публикаций в свой профиль через компьютер. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-службу Facebook.

Мы знаем, что многие люди заходят в Instagram со своих компьютеров. Чтобы усовершенствовать этот процесс, мы тестируем возможность создавать сообщения в ленту Instagram через браузер на персональном компьютере Представитель Facebook

Изменение общей концепции связано из-за возрастающей конкуренции с другими социальными сетями. Совсем недавно Instagram запустил в России короткие видео в специальной вкладке Reels (что-то наподобие ТикТока), а также предоставил пользователям использовать музыкальные композиции в Историях.

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