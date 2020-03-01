Инсайдеры опубликовали фото смартфона Samsung с подэкранной камерой
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Инсайдеры опубликовали фото смартфона Samsung с подэкранной камерой

На одном из зарубежных ресурсов появился снимок с неизвестным смартфоном от южнокорейского гиганта. Причем этот аппарат, как видно из изображения, не имеет видимой фронтальной камеры. Само устройство держит пользователь, оно находится в активном состоянии, а на дисплее запущено приложения для работы с кондиционером.

2 30

Сам же автор ролика утверждает, что этот девайс станет первым смартфоном от Samsung, который получит фронтальную камеру, расположенную под дисплеем. Специалисты, которые исследовали данный снимок обращают внимание на правый верхний угол смартфона, где на рамке виден засвет. Есть вероятность, что это всего лишь артефакт.

В другом случае можно предположить, да и сам смартфон как бы намекает, что это ничто иное, как Galaxy Note 20. По крайней мере, именно такие ассоциации вызывает дизайн этого устройства. Но подтвердить эту информацию официально раньше августа этого года вряд ли получится.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте
-

Комментарии

Нашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить