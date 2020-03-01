Инсайдеры опубликовали фото смартфона Samsung с подэкранной камерой

На одном из зарубежных ресурсов появился снимок с неизвестным смартфоном от южнокорейского гиганта. Причем этот аппарат, как видно из изображения, не имеет видимой фронтальной камеры. Само устройство держит пользователь, оно находится в активном состоянии, а на дисплее запущено приложения для работы с кондиционером.

Сам же автор ролика утверждает, что этот девайс станет первым смартфоном от Samsung, который получит фронтальную камеру, расположенную под дисплеем. Специалисты, которые исследовали данный снимок обращают внимание на правый верхний угол смартфона, где на рамке виден засвет. Есть вероятность, что это всего лишь артефакт.

В другом случае можно предположить, да и сам смартфон как бы намекает, что это ничто иное, как Galaxy Note 20. По крайней мере, именно такие ассоциации вызывает дизайн этого устройства. Но подтвердить эту информацию официально раньше августа этого года вряд ли получится.