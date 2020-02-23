Инсайдер раскрыл первые подробности Resident Evil 8

Очередные интересные факты, касающиеся игры Resident Evil 8 были раскрыты на днях одним из инсайдеров. Так, в самом начале игру планировали выпустит под названием RE: Revelations 3. Но представителям Capcom это не особо нравилось, и они решили, что это будет полноценная номерная часть. А вот детали об игре раскрыл пользователь с ником Dusk Golem, который уже отметился правдивой публикацией утечек.

Okay, so the little game is done. This will be breaking this month with more details later not by myself, but I've needed to clear some stuff up. "Resident Evil 2021" is Resident Evil 8, but it wasn't always RE8. During most of its development it existed as Revelations 3. — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) April 4, 2020

Если верить инсайдеру, то Capcom вовсе не хотела создавать огромный интервал между выходами двух частей – седьмой и восьмой. И поэтому вместо RE: Revelations 3 мы теперь увидим RE 8. На это решение повлияло и внутреннее тестирование, которое показало крайней высокие оценки. Что касается версии RE 8, то здесь сохранятся некоторые особенности из предыдущих частей. Так, ожидается присутствие вида от первого лица. Главным же героем должен стать Итан Уинтерс.

В некоторой степени подтвердилась еще одна утечка, которые была слита еще в начале 2019 года. Касается она добавление локации в виде заснеженной деревни и замка. Было упоминание и врагов, которые напоминало оборотней. Но уже после замены на Resident Evil 8, некоторые элементы были убраны. Более того, в игру будут добавлены сторонние элементы, которые вряд ли придутся по нраву истинным поклонникам серии игр.

Так, в данной версии могут присутствовать эпизоды на тему оккультизма, галлюцинаций, безумия и недоверия ко всем окружающим. Остальные детали Resident Evil 8 должны быть раскрыты уже в этом месяце. Сама же восьмая часть должна выйти в 2021 году. Появится игра на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК. А вот другая игра от Capcom, ориентировочно речь идет о Deep Down, не выйдет, так как ее разработка свернута, несмотря на то, что игра была практически готова.