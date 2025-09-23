Apple готовит первый MacBook Pro с сенсорным экраном  | The GEEK
Apple готовит первый MacBook Pro с сенсорным экраном 

Apple пересматривает подход к ноутбукам: в 2026 году появится первый MacBook Pro с сенсорным дисплеем.
Валентин Снежин сегодня в 13:16

Аналитик Мин-Чи Куо сообщил, что Apple работает над первым в истории MacBook Pro с сенсорным экраном. Ноутбук получит OLED-панель от Samsung с технологией On-Cell Touch и может выйти в конце 2026 года.

Ранее компания из Купертино скептически относилась к подобному формату, утверждая, что MacBook и iPad должны оставаться разными устройствами. Однако растущая популярность iPad в сценариях продуктивной работы убедила Apple пересмотреть стратегию.

Пока неясно, появится ли в устройстве поддержка Apple Pencil или шарнир на 360°, который позволит использовать ноутбук в режиме планшета. Но сам факт перехода к сенсорному управлению аналитики называют важным сдвигом в подходе Apple.

Помимо Pro-линейки, компания готовит и бюджетный MacBook с чипом A18 Pro стоимостью около $700. Первая версия выйдет без сенсорного экрана, но к 2027 году сенсор может появиться и в этой серии.

Apple уже пробовала внедрять сенсорные элементы в ноутбуки — в 2016 году компания представила MacBook Pro с панелью Touch Bar над клавиатурой. Панель позволяла управлять приложениями и системными функциями, подстраиваясь под конкретные задачи.

Несмотря на появление поклонников, Touch Bar так и не стал массовой функцией. После выхода MacBook Pro на базе чипов M3 Apple окончательно прекратила выпуск моделей с сенсорной панелью.

id·211052·20250923_1316
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
