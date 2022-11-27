Инсайдер раскрыл характеристики серии Redmi K60

Инсайдер из Польши Каспер Скржипек раскрыл некоторые подробности о грядущей линейке Redmi K60.

Сообщается, что всего будет три устройства: Redmi K60, Redmi K60 Pro и Redmi K60E. Также уточняется, что неожиданно самый мощный процессор Snapdragon 8 Gen 2 получит базовый K60. Версию Pro наделят только Snapdragon 8 Plus Gen 1, K60E — Dimensity 9200 или Dimensity 8200.

По слухам, Redmi K60E наделят OLED дисплеем с разрешением 1,5К, основной 48-мегапиксельной камерой и 67-ваттной зарядкой. У базового Redmi K60 — экран OLED с разрешением 2K, 64-мегапиксельная камера и 67-ваттная проводная и 30-ваттная беспроводная зарядки. Модель Pro получит OLED 2R дисплей, камеру 50 Мп и 120-ваттную проводную, а также 30-ваттную беспроводную зарядки. Аккумуляторы у всех устройств будут одинаковые — на 5500 мАч.

Представить серию Redmi K60 должны в следующем году.