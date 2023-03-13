Инсайдер показал фотографии запчастей будущего шлема от Apple

Инсайдер, который в прошлом уже неоднократно делился достоверной информацией, опубликовал первые фотографии запчастей для будущего шлема от Apple. Фотографии демонстрируют плоские кабели, необходимые для подключения компонентов шлема к материнской плате, а также массив из трех датчиков или камер вдоль другой гибкой ленты аналогичной длины, окружающей глаза пользователя.

Хотя инсайдер не делает четких утверждений относительно того, что фотографии точно относятся к шлему от Apple, форма плоских кабелей явно намекает на то, что они будут использоваться в предстоящем устройстве.

Ожидается, что Apple представит свой первый шлем уже в этом году, возможно, на летней конференции WWDC 2023.