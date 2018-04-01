Инсайдер опубликовал фотографии iPhone 12
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Новости

Инсайдер опубликовал фотографии iPhone 12

Известный инсайдер Мукул Шарма опубликовал новые рендеры будущего iPhone 12. 

Как и предполагалось, камера размещена в квадратном блоке, но больше она не стала. У смартфона абсолютно исключили вырез на фронтальной панели – этот факт подтверждают и другие инсайдеры.

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Стоит отметить, что представят iPhone 12 только в сентябре, поэтому фотографии могут оказаться фейком.

По слухам, Apple представит сразу 4 новых iPhone на сентябрьской презентации.

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