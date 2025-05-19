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Игровой планшет Infinix XPad GT дебютирует на этой неделе

Также ожидается запуск других устройств серии GT.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 10:52

Infinix подтвердила дату презентации XPad GT — первого планшета в серии GT. Его дебют состоится 21 мая 2025 года на мероприятии в Малайзии.

Новинка будет представлена вместе с игровым смартфоном Infinix GT 30 Pro и другими устройствами линейки GT.

Что уже известно:

  • Экран: 12.1 дюйма, LCD, разрешение 2.8K, частота обновления 144 Гц
  • Процессор: Snapdragon 888 — первый чип от Qualcomm в устройствах Infinix
  • Аудио: 8 динамиков с объёмным 3D-звуком
  • Ассистент: поддержка голосового помощника Folax AI

Несмотря на использование флагманского чипа 2020 года, планшет ориентирован на доступный игровой сегмент и должен предложить производительность уровня топовых моделей по более низкой цене.

Ожидаемые характеристики:

Аккумулятор: 10 000 мА·ч с зарядкой 33 Вт
Память: 8 ГБ LPDDR5X + 256 ГБ UFS 3.1
Камеры: основная 13 Мп, фронтальная 8 Мп

На том же мероприятии Infinix также представит:

  • Наушники GT Buds с активным шумоподавлением (30 дБ)
  • ZCLIP — клипсовые TWS-наушники
  • GT Power Bank с быстрой зарядкой 55 Вт
  • GT 30 Pro — смартфон с чипом Dimensity 8350 и встроенными триггерами для игр

Ранее на The GEEK уже выходили обзоры устройств серии Infinix GT: наушников Infinix XBuds 3 GT, игрового смартфона Infinix GT 20 Pro и ноутбука Infinix GT BOOK с видеокартой RTX 4060.

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Источник:
Gizmochina, The GEEK
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