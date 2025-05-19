Игровой планшет Infinix XPad GT дебютирует на этой неделе

Infinix подтвердила дату презентации XPad GT — первого планшета в серии GT. Его дебют состоится 21 мая 2025 года на мероприятии в Малайзии.

Новинка будет представлена вместе с игровым смартфоном Infinix GT 30 Pro и другими устройствами линейки GT.

Что уже известно:

Экран: 12.1 дюйма, LCD, разрешение 2.8K, частота обновления 144 Гц

Процессор: Snapdragon 888 — первый чип от Qualcomm в устройствах Infinix

Аудио: 8 динамиков с объёмным 3D-звуком

Ассистент: поддержка голосового помощника Folax AI

Несмотря на использование флагманского чипа 2020 года, планшет ориентирован на доступный игровой сегмент и должен предложить производительность уровня топовых моделей по более низкой цене.

Ожидаемые характеристики:

Аккумулятор: 10 000 мА·ч с зарядкой 33 Вт

Память: 8 ГБ LPDDR5X + 256 ГБ UFS 3.1

Камеры: основная 13 Мп, фронтальная 8 Мп

На том же мероприятии Infinix также представит:

Наушники GT Buds с активным шумоподавлением (30 дБ)

ZCLIP — клипсовые TWS-наушники

GT Power Bank с быстрой зарядкой 55 Вт

GT 30 Pro — смартфон с чипом Dimensity 8350 и встроенными триггерами для игр

Ранее на The GEEK уже выходили обзоры устройств серии Infinix GT: наушников Infinix XBuds 3 GT, игрового смартфона Infinix GT 20 Pro и ноутбука Infinix GT BOOK с видеокартой RTX 4060.