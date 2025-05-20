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Представлен Infinix Xpad GT — новый игровой планшет на Snapdragon 888

Игровое решение на чипсете 2020 года.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 18:12

Компания Infinix представила свой первый планшет в игровой GT-серии — модель Xpad GT. Несмотря на то что чипсет Snapdragon 888 был флагманским ещё в 2020 году, его появление в устройстве 2025 года выглядит неожиданным. Тем не менее, планшет явно ориентирован на геймеров и мультимедийных пользователей.

Основные характеристики:

ХарактеристикаЗначение
ОСAndroid 14
Экран13″, 2880×1840, 14:1.9, IPS, 144 Гц, сенсор 240 Гц, стекло Gorilla Glass 3
ЧипсетQualcomm Snapdragon 888 (5 нм), Adreno 660
ОЗУ8 ГБ LPDDR5
ПЗУ256 ГБ UFS 3.1
SIM и карта памяти
Камера (основная)13 Мп, автофокус
Камера (фронтальная)9 Мп, фиксфокус
Батарея10 000 мАч
ЗарядкаUSB Type-C, 33 Вт
Беспроводные интерфейсыWi-Fi 6, Bluetooth 5.3, FM-радио, GPS
NFCНет
Биометрия
Звук8 динамиков
ВодозащитаНе заявлена
Размеры и вес291,7 × 191,1 × 6,5 мм, 655 г
ЦенаTBD (не объявлена)

Любопытно, что Xpad GT почти полностью совпадает по характеристикам с Honor MagicPad — даже габариты одинаковые, а вес отличается всего на 5 грамм. Устройства различаются лишь зарядкой (33 Вт против 66 Вт у Honor) и версией Bluetooth (5.3 у Infinix против 5.2 у конкурента).

Что касается даты начала продаж и стоимости Infinix Xpad GT в России — пока не объявлено.

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Источник:
The GEEK
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