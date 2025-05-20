Представлен Infinix Xpad GT — новый игровой планшет на Snapdragon 888

Компания Infinix представила свой первый планшет в игровой GT-серии — модель Xpad GT. Несмотря на то что чипсет Snapdragon 888 был флагманским ещё в 2020 году, его появление в устройстве 2025 года выглядит неожиданным. Тем не менее, планшет явно ориентирован на геймеров и мультимедийных пользователей.
Основные характеристики:
|Характеристика
|Значение
|ОС
|Android 14
|Экран
|13″, 2880×1840, 14:1.9, IPS, 144 Гц, сенсор 240 Гц, стекло Gorilla Glass 3
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 888 (5 нм), Adreno 660
|ОЗУ
|8 ГБ LPDDR5
|ПЗУ
|256 ГБ UFS 3.1
|SIM и карта памяти
|—
|Камера (основная)
|13 Мп, автофокус
|Камера (фронтальная)
|9 Мп, фиксфокус
|Батарея
|10 000 мАч
|Зарядка
|USB Type-C, 33 Вт
|Беспроводные интерфейсы
|Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, FM-радио, GPS
|NFC
|Нет
|Биометрия
|—
|Звук
|8 динамиков
|Водозащита
|Не заявлена
|Размеры и вес
|291,7 × 191,1 × 6,5 мм, 655 г
|Цена
|TBD (не объявлена)
Любопытно, что Xpad GT почти полностью совпадает по характеристикам с Honor MagicPad — даже габариты одинаковые, а вес отличается всего на 5 грамм. Устройства различаются лишь зарядкой (33 Вт против 66 Вт у Honor) и версией Bluetooth (5.3 у Infinix против 5.2 у конкурента).
Что касается даты начала продаж и стоимости Infinix Xpad GT в России — пока не объявлено.
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