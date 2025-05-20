Представлен Infinix Xpad GT — новый игровой планшет на Snapdragon 888

Компания Infinix представила свой первый планшет в игровой GT-серии — модель Xpad GT. Несмотря на то что чипсет Snapdragon 888 был флагманским ещё в 2020 году, его появление в устройстве 2025 года выглядит неожиданным. Тем не менее, планшет явно ориентирован на геймеров и мультимедийных пользователей.

Основные характеристики:

Характеристика Значение ОС Android 14 Экран 13″, 2880×1840, 14:1.9, IPS, 144 Гц, сенсор 240 Гц, стекло Gorilla Glass 3 Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 (5 нм), Adreno 660 ОЗУ 8 ГБ LPDDR5 ПЗУ 256 ГБ UFS 3.1 SIM и карта памяти — Камера (основная) 13 Мп, автофокус Камера (фронтальная) 9 Мп, фиксфокус Батарея 10 000 мАч Зарядка USB Type-C, 33 Вт Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, FM-радио, GPS NFC Нет Биометрия — Звук 8 динамиков Водозащита Не заявлена Размеры и вес 291,7 × 191,1 × 6,5 мм, 655 г Цена TBD (не объявлена)

Любопытно, что Xpad GT почти полностью совпадает по характеристикам с Honor MagicPad — даже габариты одинаковые, а вес отличается всего на 5 грамм. Устройства различаются лишь зарядкой (33 Вт против 66 Вт у Honor) и версией Bluetooth (5.3 у Infinix против 5.2 у конкурента).

Что касается даты начала продаж и стоимости Infinix Xpad GT в России — пока не объявлено.