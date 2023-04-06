Infinix запускает в России новую серию ноутбуков ZERO BOOK

Компания Infinix объявила о выпуске в России новой линейки ноутбуков премиум-класса ZERO BOOK.

ZERO BOOK ULTRA оснащен процессором Intel Core i9 12-го поколения с 14 ядрами и 20 потоками, обеспечивая высокую мощность для профессионалов и творческих людей. Серия ZERO BOOK также использует графическую систему 96EU Iris Xe Graphics, способную справляться с ресурсоемкими задачами, включая графический дизайн и редактирование видео.

Ноутбуки также оснащены специальным переключателем OVERBOOST, расположенным сбоку устройства. С его помощью пользователи могут получить дополнительный прирост мощности для решения своих задач. OVERBOOST поддерживает три режима: ECO, BALANCE и OVERBOOST. При включенном режиме OVERBOOST процессор работает с максимальной мощностью в 54 Вт, обеспечивая устойчивую производительность. За охлаждение отвечает усовершенствованная система ICE STORM 2.0, включающая два больших 65-мм вентилятора и новый дизайн лопастей кулера «Акульи плавники». В самом тонком месте их толщина составляет всего 0,25 мм, что снижает уровень шума и увеличивает доступ воздуха к компонентам устройства, предотвращая его перегрев. Ноутбуки имеют тонкий металлический корпус толщиной 16,9 мм. Они оснащены батареей емкостью 70 Вт.ч и зарядным устройством Hyper Charger мощностью 100 Вт, которое заряжает его до 100% всего за 2 часа.

Ноутбук имеет диагональ 15,6 дюйма с разрешением FHD, покрывающим 100% цветовой гаммы sRGB, и максимальной яркостью 400 нит. Устройство также оснащено четырьмя динамиками: два мощных высокочастотных динамика мощностью 1 Вт расположены спереди, а два низкочастотных динамика мощностью 2 Вт находятся сзади. Благодаря этому пользователи получат отличное звучание при просмотре любимых фильмов и прослушивании музыки.

Возможности устройства:

Объем памяти до 1 ТБ для твердотельного накопителя PCIe 4.0. Кроме того, два слота для твердотельных накопителей позволяют увеличить объем расширенного ПЗУ до 2 ТБ;

До 32 ГБ LPDDR5 с тактовой частотой до 4800 МГц;

Поддержка Wi-Fi 6E и новой полосы частот 6 ГГц.

ZERO BOOK доступен в России в двух конфигурациях:

Core i9, 16 Гб RAM и 512 Гб SSD: рекомендованная розничная цена составляет 98 990 руб.

Core i7, 16 Гб RAM и 512 Гб SSD: рекомендованная розничная цена составляет 89 990 руб.