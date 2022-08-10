В России появился Infinix NOTE 12 NFC G88

На российском рынке смартфонов пополнение – Infinix NOTE 12 NFC G88. Основной акцент модели сделан на лёгком и тонком корпусе, а также наличии NFC для бесконтактной оплаты покупок.

Новинка обладает 6,7” FHD+ AMOLED-дисплеем, чипсетом MediaTek Helio G88 и 6 ГБ оперативной памяти, которую можно расширить до 11 ГБ. Несмотря на большой размер экрана смартфон имеет толщину всего 7,9 мм, в вес – 184,5 грамм.

На задней стороне корпуса три модуля с основной камерой на 50 Мп с возможностью тонкой настройки. Фронтальная камера обладает разрешением в 16 Мп.

За автономную работу смартфона отвечает батарея на 5000 мАч. Также реализована поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт.

В России infinix NOTE 12 NFC G88 представлен в трех цветовых вариантах: классическом черном, золотом и нежно-голубом. Официальная стоимость смартфона составляет 18 990 рублей.

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