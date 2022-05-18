Представлен смартфон Infinix Note 12 VIP с «турбозарядкой» на 120 Вт

Компания Infinix представила два новых смартфон Note 12 VIP и Note 12 (G96). Обе модели лишены NFC, но до российского рынка могут дойти специальные версии с модулем.

Infinix Note 12

Младшая модель Note 12 получила 6,7″ AMOLED экран с разрешением FHD+, чипсет MediaTek Helio G96 и 8 ГБ оперативной памяти. Камера с тремя модулями: основная 50 Мп и две по 2 Мп.

Infinix Note 12 VIP

Старшая модель Note 12 VIP оснащается аналогичным дисплеем и процессором, но с частотой обновления экрана 120 Гц. Также сенсор основной камеры на 108 Мп. Ёмкость аккумулятора 4500 мАч, но с очень быстрой зарядкой на 120 Вт. По словам производителя с 0 до 100% смартфон заряжается за 17 минут.

Новинки уже можно приобрести в Китае. Стоимость Note 12 (G96) начинается от $199 (около 13 тысяч рублей), а Note 12 VIP оценен в $299 (около 19 тысяч рублей).

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