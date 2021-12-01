Илон Маск показал киберсвисток за 50 долларов

Компания Tesla представила свой новый продукт — киберсвисток (Cyberwhistle). Это именно свисток, который выполнен из полированной нержавеющей стали в дизайне пикапа Cybertruck. Его предлагается купить вместо салфетки Apple за 1990 рублей.
Не тратьте деньги на эту глупую салфетку Apple, купите лучше наш киберсвисток.Илон Маск
При этом новинка стоит существенно дороже салфетки — 50 долларов (около 4000 рублей). Согласно описанию, его выпустили ограниченным тиражом. Сам свисток изготовлен из медицинской нержавеющей стали с полированной отделкой и оснащён креплением.
Отметим, что ранее сообщалось о появлении идентичных салфеток, которые оказались в разы дешевле. Похоже, то же самое можно ожидать и в данным случае. Теперь ход за китайскими производителями.
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