Илон Маск показал киберсвисток за 50 долларов

Компания Tesla представила свой новый продукт — киберсвисток (Cyberwhistle). Это именно свисток, который выполнен из полированной нержавеющей стали в дизайне пикапа Cybertruck. Его предлагается купить вместо салфетки Apple за 1990 рублей.

Don’t waste your money on that silly Apple Cloth, buy our whistle instead! — Elon Musk (@elonmusk) December 1, 2021

Не тратьте деньги на эту глупую салфетку Apple, купите лучше наш киберсвисток. Илон Маск

При этом новинка стоит существенно дороже салфетки — 50 долларов (около 4000 рублей). Согласно описанию, его выпустили ограниченным тиражом. Сам свисток изготовлен из медицинской нержавеющей стали с полированной отделкой и оснащён креплением.

Отметим, что ранее сообщалось о появлении идентичных салфеток, которые оказались в разы дешевле. Похоже, то же самое можно ожидать и в данным случае. Теперь ход за китайскими производителями.