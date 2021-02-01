Илон Маск научил обезьяну играть в видеоигры с помощью мозгового чипа

Компания Neuralink Илона Маска показала новые достижения в плане подключения мозга к компьютеру. По данным Bloomberg, чип вживили в мозг обезьяны, после чего она смогла, в том числе, играть в видеоигры. Об этом заявил сам миллиардер.

Чип установлен незаметно и очень мал. При обычном взгляде его не видно. Через месяц Маск обещает опубликовать видео на эту тему.

В будущем такие чипы помогут парализованным людям двигаться или управлять электронными устройствами буквально силой мысли. Впрочем, такие технологии наверняка придутся по нраву и здоровым людям. Хотя, разумеется, остаются вопросы безопасности и долговременного использования чипов.