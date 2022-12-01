Илон Маск начнёт чипировать людей через полгода

В рамках в рамках мероприятия Show and Tell Илон Маск рассказал о новых планах компании Neuralink, которая разрабатывает интерфейс «мозг-компьютер». Утверждается, что в ближайшие 6 месяцев компания может начать делать имплантацию людям.

По словам Маска, компания уже предоставила документы в правление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), что позволит начать испытания на людях.

Сами чипы Neuralink представляют собой небольшие устройства, которые вживляются в мозг. В 2019 году Neuralink тестировала их на обезьянах, в 2020 году — на свиньях. А в этом году на презентации показали ролик с видео, где обезьяна силой мысли печатала текст на клавиатуре. Там же показали, что имплант можно заряжать беспроводным способом.

Сам Маск позиционирует решение как аналог умных часов, только установленных в голове.