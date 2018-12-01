Игры для Xbox Series X покажут 23 июля
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Новости

Игры для Xbox Series X покажут 23 июля

Корпорация Microsoft проведёт 23 июля презентацию игр для консоли Xbox Series X под названием Xbox Games Showcase. Мероприятие состоится в 19:00 по московскому времени.

Как ожидается, на презентации основное внимание уделят Halo Infinite и некоторым другим проектам. Не исключено, что там же расскажут о Fable 4 о которой в последние недели ходит уйма слухов. При этом неясно, будут ли представлены только игры собственных студий Microsoft или допуск получат и сторонние команды.

Ожидается, что там покажут проекты студии The Initiative, новые части франших Forza и Gears of War. Не исключены и другие проекты, однако полный список ещё только предстоит выяснить. В любом случае, компания не упустит шанса похвастаться эксклюзивами.

Отметим, что в мае прошло мероприятие, где уже показали игры сторонних студий в рамках серии программ для Xbox 20/20. Будущая же вставка станет своеобразной заменой E3, которую отменили из-за пандемии коронавируса.

Xbox Games Showcase будет транслироваться в Facebook и Twitter, а также на стриминговых сервисах Twitch и YouTube. Также предусматривается русскоязычная трансляция.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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