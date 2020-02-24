Игровой Black Shark 3 официально представят 3 марта

Xiaomi опубликовала официальный анонс презентации игрового смартфона Black Shark 3. Мероприятие состоится 3 марта в Китае, немного позже новинку представят для европейского рынка.

Black Shark 3 будет по-настоящему мощным устройством. Он станет первым смартфоном с 16 Гб оперативной памяти.

Экран игрового гаджета получит разрешение QHD+ и частоту обновления 120 Гц. Смартфон будет работать на топовом Snapdragon 865 вместе с модемом X55. Последний позволит устройству поддерживать автономный (SA) и неавтономный (NSA) режимы 5G. Также у него будет поддержка NFC м WiFi 6.

Емкость аккумулятора составит 5000 мАч, будет поддержка быстрой 65-ваттной зарядки. Производитель обещает 100% за 38 минут.

Стоимость устройства пока не раскрыта.