Microsoft объявила о прекращении поддержки Internet Explorer

Microsoft сделала официальное заявление о прекращении поддержки браузера Internet Explorer. Финальной точкой для него станет 15 июня 2022 года.

С переходом функций браузера к Microsoft Edge приложение Internet Explorer 11 отправляется на заслуженный покой и его поддержка будет прекращена с 15 июня 2022 года. – говорится в сообщении Microsoft.

Однако, в корпоративных версиях Windows 10 LTSC браузер будет работать, как и раньше. Кроме того, компании, которые, по каким-то причинам работают в Internet Explorer, смогут использовать режим IE в Edge, представленный пару лет назад. Режим будет поддерживаться Edge как минимум до 2029 года.

Internet Explorer начал своё существование с 1995 года, а разработка новых версий не велась с 2015 года. На смену устаревшему браузеру пришел более современный Microsoft Edge, который по умолчанию установлен во всех новых версиях Windows.

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