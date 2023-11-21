HUAWEI сохранит поддержку Android-приложений с расширением APK на своих смартфонах

Некоторое время назад компания HUAWEI предоставила разработчикам предварительную версию прошивки HarmonyOS NEXT для тестирования без поддержки файлов с расширением .apk, которое является основными для Android-приложений.

Генеральный директор HUAWEI Ричард Ю сообщил, что новая ОС готова к распространению среди конечных пользователей, вызвав путаницу среди владельцев устройств бренда по всему миру.

Спустя неделю последовало пояснение, согласно которому, поставляемые на глобальный рынок устройства сохранят поддержку Android-приложений. Мобильные телефоны и планшеты за пределами Китая продолжат использовать EMUI – аналог HarmonyOS, основанный на Android Open Source Project, но без сервисов и приложений Google, и будут поддерживать файлы APK.

HUAWEI отмечает, что намерена наращивать поддержку разработчиков по всему миру, чтобы обеспечить стабильность работы приложений на своих устройствах без использования сервисов Google. Компания продолжит работать с EMUI на глобальном рынке до тех пор, пока не будет полностью уверена, что пользователи готовы принять переход на HarmonyOS.