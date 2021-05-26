Huawei представила в России умные весы HUAWEI Scale 3

HUAWEI представила для российского рынка умные весы HUAWEI Scale 3 с поддержкой к Wi-Fi и Bluetooth, способные вычислять 11 основных показателей организма. Устройство ориентировано на пользователей, стремящихся вести здоровый образ жизни и следящих за своей физической формой.

Весы способны измерять вес тела и с высокой точностью вычислять индекс массы тела, процентную долю мышечной, жировой и костной тканей, скорость базового обмена, количество воды и белка в организме, уровень минерализации костей, количество висцерального жира, а также частоту сердечного пульса.

Точность расчётов обеспечивается фирменной технологией HUAWEI TruFit. С её помощью строится модель состава массы тела человека, на основе которой вычисляются все остальные показатели и составляются отчёты. Технология базируется на анализе биоэлектрического сопротивления человеческого тела с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

Точность расчётов обеспечивается фирменной технологией HUAWEI TruFit. С её помощью строится модель состава массы тела человека, на основе которой вычисляются все остальные показатели и составляются отчёты. Технология базируется на анализе биоэлектрического сопротивления человеческого тела с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

Устройство поддерживает два подключения, Wi-Fi и Bluetooth, что упрощает взаимодействие с устройством. После настройки Wi-Fi-соединения пользователи могут получать доступ к результатам своих измерений в автономном режиме, не открывая приложение HUAWEI Весы: данные автоматически синхронизируются с облаком. Пользователи могут открывать приложение и просматривать данные в любое время, независимо от подключения смартфона к весам.

Возможно также подключение к весам напрямую через Bluetooth, чтобы просматривать данные в простом и удобном приложении. При этом HUAWEI Scale 3 может автоматически идентифицировать пользователей на основе данных прошлых измерений, таких как вес и процент жира, и сохранять новые результаты в соответствующей учётной записи.

Умные весы HUAWEI Scale 3 официально поступят в продажу с 28 мая по цене 2 990 рублей.

The GEEK в Telegram