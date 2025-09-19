HUAWEI представила смарт-часы WATCH GT 6 и GT 6 Pro | The GEEK
HUAWEI представила смарт-часы WATCH GT 6 и GT 6 Pro

Устройства созданы в духе концепции «Энергия ветра».

19 сентября HUAWEI провела в Париже презентацию новых устройств. Одной из новинок стала серия умных часов HUAWEI WATCH GT 6. В нее вошли два носимых устройства — WATCH GT 6 и GT 6 Pro.

Базовые HUAWEI WATCH GT 6 представлены в двух размерах — 41 мм и 46 мм. Первая версия получила 1,32-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 466×466 пикселей и плотностью 352 ppi, вторая — 1,47-дюймовый экран с таким же разрешением и плотностью 317 ppi. Время работы без подзарядки — до 14 дней и до 21 дня соответственно.

HUAWEI WATCH GT 6 46 мм
HUAWEI WATCH GT 6 41 мм

WATCH GT 6 Pro получили 1,47-дюймовый AMOLED-дисплей с сапфировым стеклом и корпус из титана аэрокосмического класса. Яркость экрана достигает 3000 нит, а защита включает устойчивость к поту и воде по стандартам IP69 и 5 ATM. Часы выдерживают интенсивное использование и до 21 дня работы на одном заряде благодаря высокоэффективной батарее.

HUAWEI WATCH GT 6 Pro

Серия WATCH GT 6 создана в духе концепции «Энергия ветра», сочетая стиль и активный образ жизни. Часы получили обновленную технологию измерения показателей здоровья HUAWEI TruSense и поддерживают более 100 режимов тренировок. Для любителей активного отдыха предусмотрены расширенные функции для езды на велосипеде с виртуальным измерителем мощности, кроссового бега, игры в гольф и лыжных прогулок.

Характеристики HUAWEI WATCH GT 6

ХарактеристикиHUAWEI WATCH GT 6 41 ммHUAWEI WATCH GT 6 46 ммHUAWEI WATCH GT 6 Pro
Габариты41,3×41,3×9,99 мм, вес — 37,5 г (без ремешка)46×46×10,95 мм, вес — 51,3 г (без ремешка)45,6×45,6×11,25 мм, вес — 54,7 г (без ремешка)
Экран1,32-дюймовый цветной AMOLED-экран, 466×466 пикселей, 352ppi, до 3000 нит1,47-дюймовый цветной AMOLED-экран, 466×466 пикселей, 317ppi, до 3000 нит1,47-дюймовый цветной AMOLED-экран, 466 × 466 пикселей, 317 ppi, до 3000 нит
АвтономностьДо 21 дняДо 14 днейДо 21 дня
КорпусНержавеющая стальТитановый сплав
ДатчикиАкселерометр, гироскоп, магнитометр, оптический датчик сердечного ритма, барометр, датчик температуры, освещенностиАкселерометр, гироскоп, магнитометр, оптический датчик сердечного ритма, барометр, датчик температуры, освещенности, ЭКГ, глубины
Защита от воды и пыли5 АТМ, IP69
Микрофон и динамикиЕсть
СвязьBluetooth 6, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, GALILEO, QZSS, NavIC, NFC
