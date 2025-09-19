HUAWEI представила смарт-часы WATCH GT 6 и GT 6 Pro

19 сентября HUAWEI провела в Париже презентацию новых устройств. Одной из новинок стала серия умных часов HUAWEI WATCH GT 6. В нее вошли два носимых устройства — WATCH GT 6 и GT 6 Pro.

Базовые HUAWEI WATCH GT 6 представлены в двух размерах — 41 мм и 46 мм. Первая версия получила 1,32-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 466×466 пикселей и плотностью 352 ppi, вторая — 1,47-дюймовый экран с таким же разрешением и плотностью 317 ppi. Время работы без подзарядки — до 14 дней и до 21 дня соответственно.

HUAWEI WATCH GT 6 46 мм

HUAWEI WATCH GT 6 41 мм

WATCH GT 6 Pro получили 1,47-дюймовый AMOLED-дисплей с сапфировым стеклом и корпус из титана аэрокосмического класса. Яркость экрана достигает 3000 нит, а защита включает устойчивость к поту и воде по стандартам IP69 и 5 ATM. Часы выдерживают интенсивное использование и до 21 дня работы на одном заряде благодаря высокоэффективной батарее.

HUAWEI WATCH GT 6 Pro

Серия WATCH GT 6 создана в духе концепции «Энергия ветра», сочетая стиль и активный образ жизни. Часы получили обновленную технологию измерения показателей здоровья HUAWEI TruSense и поддерживают более 100 режимов тренировок. Для любителей активного отдыха предусмотрены расширенные функции для езды на велосипеде с виртуальным измерителем мощности, кроссового бега, игры в гольф и лыжных прогулок.

Характеристики HUAWEI WATCH GT 6