HUAWEI представила смарт-часы WATCH GT 6 и GT 6 Pro

19 сентября HUAWEI провела в Париже презентацию новых устройств. Одной из новинок стала серия умных часов HUAWEI WATCH GT 6. В нее вошли два носимых устройства — WATCH GT 6 и GT 6 Pro.
Базовые HUAWEI WATCH GT 6 представлены в двух размерах — 41 мм и 46 мм. Первая версия получила 1,32-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 466×466 пикселей и плотностью 352 ppi, вторая — 1,47-дюймовый экран с таким же разрешением и плотностью 317 ppi. Время работы без подзарядки — до 14 дней и до 21 дня соответственно.
WATCH GT 6 Pro получили 1,47-дюймовый AMOLED-дисплей с сапфировым стеклом и корпус из титана аэрокосмического класса. Яркость экрана достигает 3000 нит, а защита включает устойчивость к поту и воде по стандартам IP69 и 5 ATM. Часы выдерживают интенсивное использование и до 21 дня работы на одном заряде благодаря высокоэффективной батарее.
Серия WATCH GT 6 создана в духе концепции «Энергия ветра», сочетая стиль и активный образ жизни. Часы получили обновленную технологию измерения показателей здоровья HUAWEI TruSense и поддерживают более 100 режимов тренировок. Для любителей активного отдыха предусмотрены расширенные функции для езды на велосипеде с виртуальным измерителем мощности, кроссового бега, игры в гольф и лыжных прогулок.
Характеристики HUAWEI WATCH GT 6
|Характеристики
|HUAWEI WATCH GT 6 41 мм
|HUAWEI WATCH GT 6 46 мм
|HUAWEI WATCH GT 6 Pro
|Габариты
|41,3×41,3×9,99 мм, вес — 37,5 г (без ремешка)
|46×46×10,95 мм, вес — 51,3 г (без ремешка)
|45,6×45,6×11,25 мм, вес — 54,7 г (без ремешка)
|Экран
|1,32-дюймовый цветной AMOLED-экран, 466×466 пикселей, 352ppi, до 3000 нит
|1,47-дюймовый цветной AMOLED-экран, 466×466 пикселей, 317ppi, до 3000 нит
|1,47-дюймовый цветной AMOLED-экран, 466 × 466 пикселей, 317 ppi, до 3000 нит
|Автономность
|До 21 дня
|До 14 дней
|До 21 дня
|Корпус
|Нержавеющая сталь
|Титановый сплав
|Датчики
|Акселерометр, гироскоп, магнитометр, оптический датчик сердечного ритма, барометр, датчик температуры, освещенности
|Акселерометр, гироскоп, магнитометр, оптический датчик сердечного ритма, барометр, датчик температуры, освещенности, ЭКГ, глубины
|Защита от воды и пыли
|5 АТМ, IP69
|Микрофон и динамики
|Есть
|Связь
|Bluetooth 6, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, GALILEO, QZSS, NavIC, NFC
