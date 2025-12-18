Apple увеличит объём рекламы в App Store в 2026 году

Apple объявила о расширении рекламных размещений в App Store. Больше объявлений появится в результатах поиска после выхода обновления iOS 26.2, запланированного на начало 2026 года.

В компании объясняют решение тем, что основной способ поиска и установки приложений для пользователей связан именно с поиском внутри App Store. Усиление рекламного присутствия должно повысить видимость приложений в этом разделе.

Формат рекламы меняться не будет. Также Apple подчёркивает, что разработчикам не придётся оплачивать дополнительные показы сверх текущих условий.