HUAWEI представила серию смартфонов nova 14 с упором на портретную съемку

19 сентября HUAWEI провела в Париже презентацию, на которой представила свои новые устройства, в том числе серию смартфонов HUAWEI nova 14. Новинки делают упор на качественную портретную съемку и представляет концепцию «Портреты уровня Про».

Характеристики HUAWEI nova 14

HUAWEI nova 14 Pro Габариты 161,73×75,48×7,18 мм, вес – 192 г 163,4×75×7,78 мм, вес – 207 г Экран 6,7 дюймов, AMOLED, 2412×1084 пикселей, до 120 Гц 6,78 дюймов, LTPO OLED, 2776×1224 пикселей, 1-120 Гц Память 256/512 ГБ 256/512 ГБ ПЗУ Камеры Основная – 50 Мп (f/1.9), телефото – 12 Мп (f/2.4, 3-кратный оптический зум, оптическая и ИИ-стабилизация), сверхширик – 8 Мп (f/2.2), фронталка – 50 Мп (f/2.4) Основная – 50 Мп (f/1.4-4.0), телефото – 12 Мп (f/2.4, 3-кратный оптический зум, оптическая и ИИ-стабилизация), сверхширик – 8 Мп (f/2.2), фронталка – 50 Мп (f/2.0, автофокус) + 8 Мп для портретной съемки крупным планом (f/2.2) Аккумулятор 5500 мАч, быстрая зарядка HUAWEI SuperCharge Turbo 100 Вт ОС EMUI 15.0 Связь и интерфейсы Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C, две SIM-карты (или одна в зависимости от модели), GPS, AGPS, ГЛОНАСС, BeiDou, GALILEO, QZSS, NFC Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, USB Type-C, две SIM-карты (или одна в зависимости от модели), GPS, AGPS, ГЛОНАСС, BeiDou, GALILEO, QZSS, NFC

На устройствах представлена технология для ультрареалистичной съемки портретов и обновленный движок XD Portrait, благодаря которым портретные снимки получаются глубокими и насыщенными.

HUAWEI nova 14 / HUAWEI nova 14 Pro

Помимо смартфонов, HUAWEI представила смарт-часы WATCH GT 6 и GT 6 Pro, обновленные часы WATCH D2, а также флагманские WATCH Ultimate 2, которые выдерживают погружение на глубину до 150 метров и имеют подводная связь на основе сонара.