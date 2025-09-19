HUAWEI представила серию смартфонов nova 14 с упором на портретную съемку | The GEEK
HUAWEI представила серию смартфонов nova 14 с упором на портретную съемку

Новинки получили большие AMOLED-экраны, качественные камеры и быструю 100-Вт зарядку.

19 сентября HUAWEI провела в Париже презентацию, на которой представила свои новые устройства, в том числе серию смартфонов HUAWEI nova 14. Новинки делают упор на качественную портретную съемку и представляет концепцию «Портреты уровня Про».

Характеристики HUAWEI nova 14

ХарактеристикиHUAWEI nova 14
HUAWEI nova 14 Pro
Габариты161,73×75,48×7,18 мм, вес – 192 г163,4×75×7,78 мм, вес – 207 г
Экран6,7 дюймов, AMOLED, 2412×1084 пикселей, до 120 Гц6,78 дюймов, LTPO OLED, 2776×1224 пикселей, 1-120 Гц
Память256/512 ГБ256/512 ГБ ПЗУ
КамерыОсновная – 50 Мп (f/1.9), телефото – 12 Мп (f/2.4, 3-кратный оптический зум, оптическая и ИИ-стабилизация), сверхширик – 8 Мп (f/2.2), фронталка – 50 Мп (f/2.4)Основная – 50 Мп (f/1.4-4.0), телефото – 12 Мп (f/2.4, 3-кратный оптический зум, оптическая и ИИ-стабилизация), сверхширик – 8 Мп (f/2.2), фронталка – 50 Мп (f/2.0, автофокус) + 8 Мп для портретной съемки крупным планом (f/2.2)
Аккумулятор5500 мАч, быстрая зарядка HUAWEI SuperCharge Turbo 100 Вт
ОСEMUI 15.0
Связь и интерфейсыWi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C, две SIM-карты (или одна в зависимости от модели), GPS, AGPS, ГЛОНАСС, BeiDou, GALILEO, QZSS, NFCWi-Fi 7, Bluetooth 5.2, USB Type-C, две SIM-карты (или одна в зависимости от модели), GPS, AGPS, ГЛОНАСС, BeiDou, GALILEO, QZSS, NFC

На устройствах представлена технология для ультрареалистичной съемки портретов и обновленный движок XD Portrait, благодаря которым портретные снимки получаются глубокими и насыщенными.

HUAWEI nova 14 / HUAWEI nova 14 Pro

Помимо смартфонов, HUAWEI представила смарт-часы WATCH GT 6 и GT 6 Pro, обновленные часы WATCH D2, а также флагманские WATCH Ultimate 2, которые выдерживают погружение на глубину до 150 метров и имеют подводная связь на основе сонара.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
