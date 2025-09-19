HUAWEI представила серию смартфонов nova 14 с упором на портретную съемку

19 сентября HUAWEI провела в Париже презентацию, на которой представила свои новые устройства, в том числе серию смартфонов HUAWEI nova 14. Новинки делают упор на качественную портретную съемку и представляет концепцию «Портреты уровня Про».
Характеристики HUAWEI nova 14
|Характеристики
|HUAWEI nova 14
HUAWEI nova 14 Pro
|Габариты
|161,73×75,48×7,18 мм, вес – 192 г
|163,4×75×7,78 мм, вес – 207 г
|Экран
|6,7 дюймов, AMOLED, 2412×1084 пикселей, до 120 Гц
|6,78 дюймов, LTPO OLED, 2776×1224 пикселей, 1-120 Гц
|Память
|256/512 ГБ
|256/512 ГБ ПЗУ
|Камеры
|Основная – 50 Мп (f/1.9), телефото – 12 Мп (f/2.4, 3-кратный оптический зум, оптическая и ИИ-стабилизация), сверхширик – 8 Мп (f/2.2), фронталка – 50 Мп (f/2.4)
|Основная – 50 Мп (f/1.4-4.0), телефото – 12 Мп (f/2.4, 3-кратный оптический зум, оптическая и ИИ-стабилизация), сверхширик – 8 Мп (f/2.2), фронталка – 50 Мп (f/2.0, автофокус) + 8 Мп для портретной съемки крупным планом (f/2.2)
|Аккумулятор
|5500 мАч, быстрая зарядка HUAWEI SuperCharge Turbo 100 Вт
|ОС
|EMUI 15.0
|Связь и интерфейсы
|Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C, две SIM-карты (или одна в зависимости от модели), GPS, AGPS, ГЛОНАСС, BeiDou, GALILEO, QZSS, NFC
|Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, USB Type-C, две SIM-карты (или одна в зависимости от модели), GPS, AGPS, ГЛОНАСС, BeiDou, GALILEO, QZSS, NFC
На устройствах представлена технология для ультрареалистичной съемки портретов и обновленный движок XD Portrait, благодаря которым портретные снимки получаются глубокими и насыщенными.
Помимо смартфонов, HUAWEI представила смарт-часы WATCH GT 6 и GT 6 Pro, обновленные часы WATCH D2, а также флагманские WATCH Ultimate 2, которые выдерживают погружение на глубину до 150 метров и имеют подводная связь на основе сонара.
