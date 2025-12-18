Складной iPhone показали на CAD-чертежах | The GEEK
Складной iPhone показали на CAD-чертежах

Соотношение сторон обоих экранов близко к квадратному, что делает устройство визуально ближе к iPad mini в разложенном виде.
Редакция The GEEK сегодня в 22:53

Ресурс iPhone Ticker опубликовал CAD-чертежи первого складного iPhone, а также рендеры устройства, созданные на их основе. По данным источника, речь идёт о прототипе с внутренним обозначением V68.

Согласно утечке, смартфон получит внешний дисплей диагональю 5,49 дюйма с разрешением 2088×1422 пикселя и внутренний экран на 7,76 дюйма с разрешением 2713×1920 пикселя. Соотношение сторон у обоих экранов близко к квадратному, что в разложенном виде делает устройство по формату сопоставимым с компактным планшетом и приближает его к iPad mini по площади экрана.

В сложенном состоянии габариты устройства составят 83,8×120,6×9,6 мм. В разложенном виде толщина корпуса, без учёта блока камер, якобы составит 4,8 мм. Для сравнения, текущие iPhone толще, а некоторые складные модели конкурентов уже опускаются ниже этого значения.

По чертежам также видно, что устройство получит двойную основную камеру и фронтальную камеру, встроенную во внутренний дисплей. Подробности о наличии выреза или отверстия под селфи-камеру пока не раскрываются.

Ожидается, что Apple представит складной iPhone, который может получить название iPhone Fold или iPhone Ultra, осенью 2026 года. Косвенно подготовку к запуску подтверждает и активность производителей аксессуаров, которые уже ориентируются на новую категорию устройств.

