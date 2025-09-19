Дебютировал обновленный планшет HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte

19 сентября в Париже компания HUAWEI провела презентацию своих новинок, среди которых был обновленный планшет MatePad 12 X PaperMatte.

Новинка получила 12-дюймовый IPS-экран с технологией PaperMatte, разрешением 2800×1840 пикселей, яркостью 1000 нит и частотой обновления 144 Гц. Экран поддерживает 16,7 миллионов цветов.

Планшет работает на базе HarmonyOS 4.3 и оснащен 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. За съемку отвечает 50-мегапиксельная основная камера и 8-Мп фронтальная камера. Аккумулятор емкостью 10 100 мАч поддерживает быструю зарядку 66 Вт.

Устройство работает только с Wi-Fi и Bluetooth, поддержка SIM-карт не предусмотрена. На корпусе расположились два микрофона и шесть динамиков.

Планшет имеет цельнометаллический корпус с бесшовной отделкой, а задняя крышка покрыта натуральным слюдяным порошком, который создает перламутровый блеск и красиво меняет оттенки при освещении. Устройство отличается компактностью и легкостью — всего 555 г при толщине корпуса 5,9 мм.

В связке с HUAWEI M-Pencil Pro планшет позволяет использовать расширенные функции стилуса:

Отображение кольцевого меню сжатием стилуса;

Быстрый доступ к приложению «Блокнот»;

Поворот стилуса для настройки параметров кисти.

На презентации HUAWEI также представила: