Дебютировал обновленный планшет HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte

19 сентября в Париже компания HUAWEI провела презентацию своих новинок, среди которых был обновленный планшет MatePad 12 X PaperMatte.
Новинка получила 12-дюймовый IPS-экран с технологией PaperMatte, разрешением 2800×1840 пикселей, яркостью 1000 нит и частотой обновления 144 Гц. Экран поддерживает 16,7 миллионов цветов.
Планшет работает на базе HarmonyOS 4.3 и оснащен 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. За съемку отвечает 50-мегапиксельная основная камера и 8-Мп фронтальная камера. Аккумулятор емкостью 10 100 мАч поддерживает быструю зарядку 66 Вт.
Устройство работает только с Wi-Fi и Bluetooth, поддержка SIM-карт не предусмотрена. На корпусе расположились два микрофона и шесть динамиков.
Планшет имеет цельнометаллический корпус с бесшовной отделкой, а задняя крышка покрыта натуральным слюдяным порошком, который создает перламутровый блеск и красиво меняет оттенки при освещении. Устройство отличается компактностью и легкостью — всего 555 г при толщине корпуса 5,9 мм.
В связке с HUAWEI M-Pencil Pro планшет позволяет использовать расширенные функции стилуса:
- Отображение кольцевого меню сжатием стилуса;
- Быстрый доступ к приложению «Блокнот»;
- Поворот стилуса для настройки параметров кисти.
На презентации HUAWEI также представила:
- Смарт-часы WATCH GT 6 и GT 6 Pro;
- Обновленные WATCH D2;
- Флагманские WATCH Ultimate 2;
- Серию смартфонов HUAWEI nova 14.
